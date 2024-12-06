Нижче наведені легкі спойлери до епізодів 1 та 2 серіалу "Зоряні війни: Скелет Команди".

У "Зоряні війни: Скелет Команди" група дітей застрягла у космосі та шукає спосіб повернутися на свою рідну планету At Attin. Однак особливість у тому, що ніхто, схоже, не вірить, що At Attin справді існує, або вони просто ніколи про нього не чули.

У якийсь момент піратський дроїд SM-33 перераховує інші планети, що починаються з A: Аль-Алькор та Альдані. Хоча Аль-Алькор, схоже, раніше не існував у «Зоряних війнах», Альдані з'явився в Андоррі: це місце пограбування імперського об'єкта.

В Андорі це трав'яниста планета, все ще населена корінними жителями Дхані, хоча там є сильна імперська присутність. Однак, за версією "Зоряні війни: Скелет Команди" – яка відбувається приблизно через 15 років за тимчасовою шкалою Зоряних війн – вона, схоже, стала «сірчистим болотним світом».

Хоча "Зоряні війни: Скелет Команди" не пояснює, що трапилося з Aldhani, ми можемо зробити обґрунтоване припущення. Імперці, швидше за все, знищили його, служачи Імперії, залишивши екологічні руїни.

Чи вдасться дітям повернутися додому в Ат-Аттін, поки що невідомо, але наприкінці другого епізоду вони заручаються підтримкою таємничого незнайомця, який, можливо, є джедаєм.

Прем'єра серіалу "Зоряні війни: Скелет Команди" відбулась 3 грудня 2024 року на каналі Disney Plus.

Джерело: gamesradar .

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