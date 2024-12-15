Українцям назвали дати, коли колядувати, засівати та щедрувати у 2024−2025 роках за новим календарем.

Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, тому важливі релігійні дати змістилися майже на два тижні.

За новим церковним календарем Різдво в Україні припадає з 24 на 25 грудня.

Колядування традиційно в Україні починається напередодні Різдва, але за новими церковним календарем можна починати ввечері 24 грудня.

Коли колядують у Україні за новим календарем не залежно від регіону: ввечері 24 грудня у Святвечір та зранку 25 грудня у Різдво Христове.

У випадку, якщо ви дотримуйтеся старого стилю, дата колядування для вас не змінюється: ввечері 6 січня у Святвечір та вранці 7 січня на Різдво.

Засівають українці на свято Василя, тобто на старий Новий рік.

Коли посівають в 2024 році за новим календарем - 1 січня.

Засівальні пісні традиційно співають тільки хлопчики, юнаки та чоловіки.

Раніше щедрування відбувалося перед Старим Новим роком, 13 січня, але за новими обрядами щедрування буде відзначатися 31 грудня, на Щедрий вечір та Маланку.

До слова, день святого Миколая у 2024 році кожного року відкриває цикл зимових церковних свят.

День святого Миколая є одним з важливих свят в Україні, особливо це стосується дітей, які щороку чекають подарунки під своєю подушкою.

За новим церковним календарем День святого Миколая в 2024 році в Україні святкувавали 6 грудня.

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