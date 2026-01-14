Прогноз погоди на 10 днів в Харкові передбачає переважно морозні та малосніжні умови.

Синоптики оприлюднили прогноз погоди на 10 днів в Харкові, що охоплює період з 15 по 24 січня, повідомляє Politeka.

З'явився він на сайтв Метеофор.

Температури залишатимуться нижчими за нуль, а вітер змінюватиме напрямок від північного до південного.

У четвер, 15 січня, прогріється до −11 °C, вітер північно-східний, пориви до 6 м/с. Наступного дня температура триматиметься близько −10 °C, з подібним напрямком повітря. У суботу мороз посилиться до −14 °C, що супроводжуватиметься слабким опадом 0,2 мм.

У неділю, 18 числа, стовпчик термометра підніметься до −8 °C, вітер змінить напрямок на північно-західний зі швидкістю 5 м/с. Понеділок очікується холодним, до −14 °C, без опадів. У вівторок та середу, 20–21 січня, термометри покажуть −11…−15 °C, вітер переважно північний, пориви до 9 м/с.

У другій половині періоду морози трохи слабшатимуть. З 22 по 24 число температура коливатиметься між −8 та −14 °C. Опади майже відсутні, лише невеликий сніг 21-го у кількості 0,1 мм. Південний потік повітря досягатиме 6 м/с у пікові дні.

За прогнозом синоптиків, основна небезпека цього періоду — сильні морози. Жителям рекомендують тепло одягатися, обмежити перебування на відкритому повітрі у нічні години та уважно слідкувати за оновленнями, щоб планувати пересування та повсякденні справи відповідно до погодних умов.

Таким чином, прогноз погоди на 10 днів в Харкові передбачає переважно морозні та малосніжні умови, з мінімальними опадами, що робить умови передбачуваними, але холодними для мешканців міста та області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто ризикує втратити соцпідтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: куди звертатися, щоб отримати дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме можуть надати та куди звертатися.