Якщо вам подобаються кримінальні трилери, то ви не можете не знати про серіал «Декстер: Перворідний гріх»

Серіал «Декстер: Перворідний гріх» , ймовірно, одне з найтриваліших телешоу, і воно зібрало навколо себе величезну фан-базу.

Проте впродовж усієї саги серіалу "Декстер" ми не отримуємо багато подробиць, за винятком флешбеків з того й іншого про те, як Декстер Морган став тим, ким він став.

Тепер, після значної кількості часу, ми нарешті отримуємо серіал, що обертається навколо походження Декстера, і «Декстер: Первородний гріх» повертає нас у 90-ті, тому поговоримо про акторський склад цього серіалу!

Акторський склад серіалу «Декстер: Перворідний гріх»:

1. Патрік Гібсон у ролі Декстера Моргана.

Перш ніж отримати роль Декстера, яка може виявитися його проривною роллю, Патрік Гібсон з'являвся у фільмах «Тінь і кістка», «Тюдори» та «ОА» у ролях другого плану чи другорядних ролях.

2. Крістіан Слейтер у ролі Гаррі Моргана.

Крістіан Слейтер з'явиться в «Декстер: Перворідний гріх» у ролі Гаррі Моргана, прийомного отця Декстера. Раніше роль Гаррі виконував Джеймс Ремар, який з'являвся у флешбеках тут і там протягом усього серіалу.

3. Сара Мішель Геллар у ролі Тані Мартін.

Сара Мішель Геллар зіграє роль Тані Мартін у серіалі «Декстер: Перворідний гріх» і зіграє одну з найважливіших ролей у серіалі. Вона буде начальницею Декстера в поліцейському управлінні Майамі та експертом з криміналістики. Вона навчатиме Моргана криміналістиці, несвідомо формуючи з нього ідеального вбивцю, який не залишає слідів.

4. Майкл С. Хол у ролі оповідача.

Якщо ми говоримо про шоу за участю Декстера, як Майкл С. Холл може бути його частиною? Оригінальний Декстер не з'являється в серіалі, а скоріше є оповідачем, тому ми можемо припустити, що цей серіал буде зроблений у стилі флешбека.

Джерело: beebom .

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