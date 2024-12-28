Гороскоп Таро на 29 грудня для всіх знаків Зодіаку в астрології тут, ось що зірки, планети та прогноз дня приготували для вас.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків Зодіаку на 29 грудня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Трійка Мечів

Ой. Розчарування може вдарити у саме серце. Але коли ви відчуєте укол смутку, пам'ятайте, що завжди є урок, який треба засвоїти. Можливо, ви зараз відчуваєте болі болю, щоб вчитися і рости. Ніхто не хоче відчувати негативних емоцій, але вони можуть і часто допомагають вам рости.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Закохані

Ви відволікаєтесь. Ви маєте труднощі з концентрацією на відносинах, які у вас є зараз, з різних причин. Це може призвести до того, що ви почуватиметеся нещасним та незадоволеним. Нормально задаватися питанням, чи не зеленіша трава на іншій стороні. Ви можете поставити запитання, чи не краще вам з кимось новим, і, можливо, ви вийдете, щоб з'ясувати, чи так це.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Король Пентаклей

Зараз ви старанно працюєте над подоланням безлічі перешкод. Кожне ухвалене вами рішення матиме певний вплив на вас у фінансовому плані. Подумайте про кінцевий результат. Намагайтеся зробити все можливе, щоб не перевантажувати себе.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Королева Меч, перевернута

Прямо зараз звук вашого власного голосу не чути через кількість відволікаючих факторів і драми, яка відбувається в житті близької вам людини. Найкраще відсторонитися від цієї поточної проблеми.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Паж Мечів

Хтось намагається сказати вам те, що потрібно знати, але з якоїсь причини ви відмовляєтеся вірити йому. Можливо, ви дуже суворо судите його характер. Ви можете подумати, що він не каже всієї правди чи щось не так. Як би там не було, коли ви щось чуєте, докладіть усіх зусиль, щоби вислухати. Згодом ви зрозумієте, чому вам потрібно було, щоб вам передали це повідомлення.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Повішений

Навіщо вам продовжувати чекати на людей, які, як вам здається, не хочуть нічого робити, щоб допомогти собі? Ви можете уявити, що ваше терпіння буде винагороджене лояльністю або їхньою компанією. Однак ви починаєте розуміти, що просто марнуєте час марно. Вам потрібно робити те, що краще для вас.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Меч, перевернута

Примусьте себе бути більше, ніж вам зручно зараз. Вам може не подобатися виходити із зони комфорту, але саме так хороші люди стають великими. Ви доростете до своєї нової ролі. Вам не потрібно знати, що робити зараз. Достатньо мати готовність вчитися.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сімка Пентаклей, перевернута

Ви справді збираєтеся дозволити собі стати менш продуктивним? Бажання наздожене вас, як тільки ви почнете робити роботу. Ваш розум може працювати проти вас, говорячи, що вам не потрібно так намагатися. Але правда в тому, що ви хочете те, чого хочете, і це прийде до вас лише через наполегливу працю.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Король Кубків

Ваші емоції допомагають вам мислити із кристальною ясністю. Ваша інтуїтивна природа сильна. Не ігноруйте її. Є причина, через яку у вас є ниюче почуття в животі, і це вберегти вас від шкоди.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Десятка Мечів

Розчарування. Ви відчуваєте зрадливий меч від того, хто глибоко вас поранив. Ваше серце розбите на шматки, і ви навіть можете поставити запитання, чи зможете ви коли-небудь знову полюбити. Прямо зараз зосередьтеся на моменті та своєму зціленні. Настане час, коли ви забудете про це почуття, і радість повернеться.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Колісниця

Сьогоднішній день може здатися підйомом у гору. Ви відчуваєте втому, і частина вас задається питанням, чи будуть зусилля, які ви зараз докладаєте, того варті. Вам потрібно мати віру. Вам потрібно знати, що ваша стійкість допоможе вам подолати всі труднощі і потім досягти успіху.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Путівник

Довіртеся своїй духовній стороні, Риби. Вступіть у період молитви та медитації. Те, що вам потрібно знати, можна знайти у вашому серці. Вам потрібно копати у пошуках свого внутрішнього емоційного усвідомлення, але не турбуйтеся, що ви не зможете його знайти. Воно там. Глибоко всередині.

Читайте також:

Знаки Зодіаку із сильною інтуїцією: хто добре розуміє людей згідно з астрологією

Найсильніші знаки Зодіаку на думку астрологів: хто у рейтингу

Який знак Зодіаку найкраще одягається: астрологи склали рейтинг "найстильніших".