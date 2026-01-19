Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області вводиться через ремонтні роботи на залізниці, проте зміни торкнуться лише частини експресів, пише Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграмм.
У другій половині січня на окремих залізничних напрямках відбудуться тимчасові зміни у русі приміських експресів. Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області пов’язаний з проведенням планових робіт на інфраструктурі та спрямовані на підвищення безпеки й надійності залізничного сполучення. Пасажирів просять заздалегідь ознайомитися з оновленою інформацією та врахувати її під час планування поїздок.
Напрямок Коломия — Заліщики
21 та 29 січня тимчасово не курсуватимуть:
- №6452 Коломия — Заліщики
- №6451 Заліщики — Коломия
Напрямок Івано-Франківськ — Ходорів
25 та 31 січня скасовується рух поїздів:
- №6411 Івано-Франківськ — Ходорів
- №6414 Ходорів — Івано-Франківськ
Напрямок Львів — Стоянів — Ківерці
У визначені дати також діятимуть обмеження:
- 24 січня — не курсуватиме експрес №6052 Львів — Стоянів
- 25 січня — скасовано експрес №6051 Стоянів — Львів
Крім того, 24 та 25 числа призупиняється рух таких поїздів:
- №6370 Стоянів — Ківерці
- №6369 Ківерці — Стоянів
- №6379 Ківерці — Радехів
- №6380 Радехів — Ківерці
"Просимо уважно ознайомитися, щоб спланувати свої майбутні поїздки", - додали в "Укрзалізниці".
Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний розклад, користуватися альтернативними маршрутами та стежити за офіційними повідомленнями перевізника. Зміни мають тимчасовий характер і діятимуть лише у зазначені дати.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.
Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.