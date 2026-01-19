Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області пов’язаний з проведенням планових робіт на інфраструктурі.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області вводиться через ремонтні роботи на залізниці, проте зміни торкнуться лише частини експресів, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграмм.

У другій половині січня на окремих залізничних напрямках відбудуться тимчасові зміни у русі приміських експресів. Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області пов’язаний з проведенням планових робіт на інфраструктурі та спрямовані на підвищення безпеки й надійності залізничного сполучення. Пасажирів просять заздалегідь ознайомитися з оновленою інформацією та врахувати її під час планування поїздок.

Напрямок Коломия — Заліщики

21 та 29 січня тимчасово не курсуватимуть:

№6452 Коломия — Заліщики

№6451 Заліщики — Коломия

Напрямок Івано-Франківськ — Ходорів

25 та 31 січня скасовується рух поїздів:

№6411 Івано-Франківськ — Ходорів

№6414 Ходорів — Івано-Франківськ

Напрямок Львів — Стоянів — Ківерці

У визначені дати також діятимуть обмеження:

24 січня — не курсуватиме експрес №6052 Львів — Стоянів

25 січня — скасовано експрес №6051 Стоянів — Львів

Крім того, 24 та 25 числа призупиняється рух таких поїздів:

№6370 Стоянів — Ківерці

№6369 Ківерці — Стоянів

№6379 Ківерці — Радехів

№6380 Радехів — Ківерці

"Просимо уважно ознайомитися, щоб спланувати свої майбутні поїздки", - додали в "Укрзалізниці".

Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний розклад, користуватися альтернативними маршрутами та стежити за офіційними повідомленнями перевізника. Зміни мають тимчасовий характер і діятимуть лише у зазначені дати.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.