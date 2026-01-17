Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки благодійних донорів і дозволяє охопити найбільш уразливі верстви населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області розпочалася в межах нового соціального проєкту, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку мешканців, чиє житло постраждало внаслідок бойових дій, а також на покращення побутових умов літніх і соціально вразливих людей.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачає проведення малого та середнього ремонту будинків і квартир. Йдеться про відновлення вікон, дверей, покрівлі, стін і стель за умови, що приміщення залишаються безпечними для проживання.

Участь можуть взяти мешканці Харкова та Ізюму, які належать до визначених категорій: люди з інвалідністю, особи віком понад 60 років, тяжкохворі, самотні батьки, багатодітні родини, вагітні жінки та матері з малими дітьми.

Для подання заявки необхідно надати документи, що посвідчують особу, підтверджують право власності та рівень доходів. У разі відсутності повного пакета соціальні працівники розглядають кожен випадок окремо й допомагають з оформленням.

Окремо в регіоні діє програма догляду вдома, орієнтована на самотніх літніх громадян і осіб із серйозними захворюваннями. Фахівці допомагають у побуті, стежать за станом здоров’я, надають консультації та забезпечують необхідним обладнанням.

Мешканцям радять звертатися на гарячу лінію та стежити за офіційними оголошеннями, аби своєчасно скористатися можливістю отримати допомогу.

