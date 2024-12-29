Війна в Україні може закінчитися 2025 року за двома сценаріями - за оптимістичним або за песимістичним.

Про можливіть того, що війна може закінчитися у 2025 році, розповів ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.

Своєю думкою поділився ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Перший сценарій – недопущення втілення планів РФ, другий найбільш песимістичний – США припинять допомогу.

"Вірогідність того, що війна закінчиться 2025 року, справді є. Найімовірніше, це той самий реалістичний варіант, який перебуває десь посередині між оптимістичним та песимістичним", – вважає генерал-лейтенант.

Романенко оцінив ймовірність того, що війна завершиться 2025 року.

"Який найбільш песимістичний сценарій? Якщо США фактично призупиняють нам допомогу, в той час як Росія використовує свій військовий потенціал, продовжує активні бойові дії, які змушують нас йти на якісь серйозні поступки", – повідомив Романенко.

Оптимістичний сценарій - недопущення втілення планів президента Путіна щодо України. Йдеться про можливість відстояти інтереси, не допустити реалізації планів Путіна щодо України, а саме захоплення чотирьох областей нашої країни.

"Оптимізм буде ще й у тому, якщо 2025 року ми зможемо вийти на призупинення бойових дій", – повідомив ексзаступник начальника Генштабу.

Сценарії залежать від вирішення двох завдань – забезпечення озброєнням, технікою та мобілізація.

Джерело: Обозреватель.

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