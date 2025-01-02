Внаслідок ворожої атаки дронів по Києву загинули відомий учений-нейробіолог та його дружина.

Так, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на будинок у Печерському районі в ніч проти 1 січня 2025 року, загинули відомий вчений-нейробіолог Ігор Зима та його дружина, біолог Олеся Сокур.

Про це повідомили друзі родини, перший секретар у посольстві України в Республіці Кенія Олексій Бобровніков та його дружина Дар'я Третьякова-Душечкіна.

«01/01/25 в першу атаку дронів на Київ 2025 року загинув наш друг, видатний чоловік, доктор наук Ігор Зима загинув усією родиною: разом із дружиною та котиком. Просто у себе вдома. У ліжку. Ми швидше за все святкували новий рік у них вдома», — повідомила Третьякова-Душечкіна.

Ігор Зима мав науковий ступінь доктора біологічних наук та займався наукою понад 40 років, він викладав в Інституті біології та медицини КНУ імені Тараса Шевченка. Олеся Сокур була професором біологічних наук.

2 січня рятувальники продовжують працювати на місці російського обстрілу в Печерському районі Києва, де загинули двоє людей.

Про це повідомила вранці 2 січня Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«В результаті атаки тут загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Надзвичайники ліквідували пожежі. Зараз триває розбір завалів», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що до робіт залучено 75 рятувальників та 19 одиниць техніки.

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