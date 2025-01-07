У різних регіонах України ціна на каву варіюється - найвищі ціни зафіксовані не лише в Києві.

Протягом року вартість кави еспресо в Україні зросла - проте в частині українських областей лишаються ціни на старих показниках.

Про це повідомляє Опендатабот.

Дослідження Індексу еспресо показало, що середня ціна еспресо в Україні в 2024 році становила 31 грн, що на 11% більше, ніж у 2023 році (28 грн). Загалом за період з початку повномасштабної війни ціна еспресо збільшилась на 1,7 рази – з 20 до 35,7 грн.

У різних регіонах України ціна на каву варіюється. Найвищі ціни зафіксовані не лише в Києві (37,14 грн за чашку), але й у таких областях:

Дніпропетровська область – 49,23 грн;

Одеська область – 43,18 грн;

Волинська область – 38,85 грн;

Київська область – 37,65 грн;

Львівська область – 37,28 грн.

Найдешевше еспресо можна придбати на Хмельниччині та Сумщині, де ціна становить 27 та 28,4 грн відповідно. Найбільше зростання ціни спостерігається на Вінниччині – на 29%, де вартість чашки досягла 31 грн. У той же час ціна еспресо залишилася стабільною лише на Харківщині (34 грн).

Індекс еспресо є економічним показником, який допомагає виміряти вартість стандартної порції еспресо в різних містах та країнах, даючи уявлення про купівельну спроможність та рівень інфляції.

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