Жителів однієї з громад повідомили про новий графік руху транспорту в Івано-Франківській області, тому розповідаємо про це детальніше.

Новий графік руху транспорту в Івано-Франківській області торкнувся маршруту №3 "РЕМ - Загір’я", повідомляє Politeka.

Управління економічного розвитку Калуської міської ради проінформувало, що відправлення від зупинки ВПУ-7 змінюється з 11:18 на 10:37, а від Майдану - з 11:45 на 11:00.

Всі інші рейси за маршрутом залишаються без змін. За словами чиновників, новий графік руху траснпорту в Івано-Франківській області почав діяти із 12 січня 2026 року.

Оновлення потрібні для зручності пасажирів та більш точного дотримання часу прибуття автобусів. Також у повідомленні Калуської міської ради вказано, що новий графік руху транспорту в Івано-Франківській області діє у робочі та суботні дні.

Зміни не обмежуються лише цим маршрутом. Як додали у міській раді, нововвведення стосуватимуться також автобусів у напрямку вокзалу з 19 січня.

Це пов’язано зі зміною розкладу курсування поїздів від станції "Калуш". Нові відправлення для робочих днів та суботи після 19:00 включають рейси з зупинки "Карпатська кераміка" о 19:07, 19:20, 19:35 (пільговий), 20:05 та 20:50.

Відправлення із зупинки "Вокзал" буде відбуватися о 19:31, 20:02 (пільговий), 20:02 (маршрут №2 від зупинки "Козоріса"), 20:30 та 21:15.

Міська рада наголосила, що коригування розкладу дозволить синхронізувати автобусні маршрути з поїздами та забезпечити зручні пересадки для пасажирів.

Водночас, мешканців закликали уважно перевіряти актуальну інформацію та заздалегіди планувати свої поїздки. Це дозволить уникнути непотрібних незручностей і дасть змогу не пропустити свій рейс.

