Подорожчання гречки у Запоріжжі вже впливає на ціни в магазинах.

На початку 2026 року спостерігається подорожчання гречки у Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Про це повідомляють місцеві супермаркети та експерти.

Після різкого зростання цін у 2025 році темпи підвищення дещо сповільнилися, але повної стабільності на ринку поки немає.

Економіст Володимир Чиж пояснює, що на вартість крупи впливають як внутрішні фактори — підвищення витрат на виробництво, дорогі енергоносії та складна логістика, так і зовнішні — коливання світових ринків сировини та продовольства.

За його словами, гречка залишається однією з найбільш доступних круп для українців. Наприкінці минулого року середня ціна кілограма становила 37–38 гривень, що приблизно на третину більше порівняно з груднем 2024-го.

Експерт прогнозує, що протягом 2026 року ціна може зрости ще на 8–10%, до 40–42 гривень за кілограм. Основними причинами називають помірне зростання вартості зернових культур, а надлишок окремих видів круп на світовому ринку трохи стримує підвищення.

На рівень вартості також впливають погодні умови, сезонність та обсяги врожаю. Володимир Чиж наголошує, що давати точні прогнози до кінця року складно, адже багато залежить від стану енергетики, росту тарифів для бізнесу та результатів майбутніх зборів зернових культур.

За словами економіста, протягом року прогнози доведеться регулярно уточнювати, щоб враховувати зміни на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Таким чином, подорожчання гречки у Запоріжжі вже впливає на ціни в магазинах, і споживачам радять уважно стежити за тенденціями та планувати витрати на харчі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі: хто саме має право на отримання домівки.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Запоріжжі: жителів попередили про важливі зміни.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: як українцям її отримати.