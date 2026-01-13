Новий графік руху поїздів в Харківській області буде введено компанією-перевізником "Укрзалізниця" через важливі роботи на залізниці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на об’єктах залізничної інфраструктури Харківської області в січні запроваджуються тимчасові зміни в русі окремих приміських поїздів. Обмеження мають технічний характер і спрямовані на забезпечення безпеки руху та належного стану колій і обладнання.

З 19 по 24 січня вводиться новий графік руху поїздів в Харківській області. Пасажирів просять заздалегідь ознайомитися з новими часами відправлення та прибуття, аби уникнути незручностей під час поїздок.

Зокрема, зміни стосуються таких рейсів:

приміський експрес №6651 сполученням Сахновщина – Берестин вирушатиме о 06:18 та прибуватиме о 07:18. Раніше відправлення здійснювалося о 05:52, а прибуття — о 06:58;

приміський експрес №6654 за маршрутом Берестин – Сахновщина відправлятиметься о 08:12 із прибуттям о 09:15 замість звичних 08:30 та 09:33 відповідно.

Залізничники закликають пасажирів враховувати ці тимчасові зміни під час планування поїздок, особливо якщо мова йде про пересадки або подальші маршрути. Актуальний розклад руху приміських поїздів, а також детальний постанційний графік завжди доступні на офіційному сайті регіональної філії залізниці.

Крім цього, через значний снігопад ускладнено дорожній рух і видимість, що створює додаткові ризики для водіїв і пішоходів. Мешканців Харкова закликали за можливості обмежити пересування транспортом та не залишати припарковані автомобілі вздовж доріг, у дворах і на узбіччях у зв’язку з інтенсивним снігопадом.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Харкові: хто отримає підвищені виплати у 2026 році.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Харкові: з популярними товарами виникли великі проблеми.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харківській області: ціни суттєво виросли.