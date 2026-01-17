У 2026 році продовжує надаватись знижка на оплату комунальних послуг в Харкові для окремих категорій громадян.

Продовжує надаватись знижка на оплату комунальних послуг в Харкові для окремих категорій громадян. Розмір знижки залежить від соціального статусу та заслуг пільговика.

100% знижка передбачена для таких категорій:

громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, а також членів їхніх сімей;

пенсіонерів, які протягом усього трудового життя працювали у сфері освіти, охорони здоров’я, фармації або бібліотечної справи;

працівників музеїв та закладів культури, які працюють у селах і селищах міського типу.

На зменшену на 75% оплату мають право:

учасники бойових дій.

Пільга поширюється на всі види комуналки, зокрема електроенергію, газопостачання, водопостачання та опалення.

Оплата комунальних послуг наполовину у 50% зменшується для:

учасників війни;

членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців;

осіб, які постраждали внаслідок нацистських переслідувань;

сімей, що виховують дитину з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

багатодітних родин та дитячих будинків сімейного типу;

вдів та вдівців ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

колишніх працівників служби цивільного захисту, які мають інвалідність.

Часткову компенсацію у розмірі 25% отримують:

діти війни — громадяни, народжені у період Другої світової війни.

Важливо знати: Якщо в одній родині кілька осіб мають право на пільги, надається лише одна знижка, але в найбільшому можливому розмірі.

Де можна оформити пільги

Територіальні органи Пенсійного фонду України

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад

Центр надання адміністративних послуг

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті.

Необхідні документи:

Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів).

