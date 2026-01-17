Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає чіткий контроль за дотриманням правил отримання підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі триває в межах нового соціального проєкту, спрямованого на підтримку літніх людей, які через війну або економічні труднощі опинилися у складних умовах, повідомляє Politeka.

Ініціатива забезпечує базові ресурси та допомагає пережити холодний сезон.

Програма орієнтована на домогосподарства з низьким доходом і тих, хто втратив основний заробіток. Особлива увага приділяється квартирам і будинкам, пошкодженим після 24 лютого 2022 року, розташованим у безпечних районах міста та області.

До отримувачів входять люди з інвалідністю, громадяни з хронічними захворюваннями, самотні пенсіонери та особи з обмеженою рухливістю. Перевагу надають оселям, де проживає одна або дві літні особи без підтримки родини, самотнім батькам, опікунам неповнолітніх, багатодітним сім’ям, вагітним і матерям із маленькими дітьми.

Допомогу організовують благодійні організації, зокрема «Карітас», у співпраці з муніципальними службами. Розподіл ресурсів ведеться з урахуванням реальної потреби, що дозволяє охопити найуразливіших громадян і стабілізувати їх побут.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає чіткий контроль за дотриманням правил отримання підтримки. Літнім людям радять заздалегідь уточнювати графіки видачі та готувати документи, щоб скористатися послугами без затримок.

Програма також включає консультації соціальних працівників і волонтерів, які допомагають зорієнтуватися у доступних видах допомоги та супроводжують отримувачів на всіх етапах. Це забезпечує не лише отримання базових ресурсів, а й відчуття соціальної підтримки у складний період.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду в Запоріжжі: які саме зміни відбулися у місті

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: кого кличуть на зарплату від 15 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям готові допомогти, що можна отримати