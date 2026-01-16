Проводитимуть профілактичні роботи в межах регіону, тому було складено графіки відключення світла в Київській області на 17 січня в суботу.

Українців попередили про впровадження графіків відключення світла в Київській області на 17 січня, до яких варто бути готовими, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомило кілька громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

Київські регіональні електромережі будуть проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Через це будуть введені графіки відключення світла на 17 січня в місті Переяслав у різні часові проміжки:

08:30–14:30 вулиці

Гаяринська: 1, 10А, 10В, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 21-а, 22А, 23, 23-А, 24, 25, 25А, 27, 28А, 28Б, 29, 29А, 29Б, 29В, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 35В, 35Г, 36, 36А, 37, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Ж, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 39В, 3А, 3Б, 40, 42, 43, 46А, 5, 50А, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8, 8А, 9

Лазенка Сергія: 2А

Петропавлівська: 124А, 126

1 Петропавлівський: 1, 10А, 11, 11А, 1А, 1В, 2А, 2Б, 2Д, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Гаяринський (пров.): 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 35-б, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А

12:00–18:00 вулиці:

Гаяринська: — 1, 10А, 10В, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 20, 21, 21-а, 22А, 23, 23-А, 24, 25, 25А, 27, 28А, 28Б, 29, 29А, 29Б, 29В, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 35В, 35Г, 36, 36А, 37, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Ж, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 39В, 3А, 3Б, 40, 42, 43, 46А, 5, 50А, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8, 8А, 9

Лазенка Сергія: 2А

Петропавлівська: 124А, 126

1 Петропавлівський: 1, 10А, 11, 11А, 1А, 1В, 2А, 2Б, 2Д, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Гаяринський (пров.): 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 35-б, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А

Також за інформацією «Київські регіональні електромережі» заплановані планові вимкнення електроенергії в селі Велика Солтанівка з 09:00-15:00 вулиці/провулки Свободи, Каденюка, Ботанічний, Симиренка.

Профілактичні роботи також триватимуть з 8 до 18 години. У зв'язку з цим світло вимикатимуть в наступних населених пунктах:

село Тарасівка: Героїв Маріуполя.

село Кременище: вулиці Якуніна, 80, Якуніна, 92.

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт буде відключення електроенергії з 9:30 години до 15:30 години в селі Данилівка на вулицях:

Центральна, Шляхова, пров. Вишневий.

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, що публікуються ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії у розділі «Відключення». Тут постійно оновлюються дані як про планові, так і про аварійні знеструмлення, що дозволяє споживачам завчасно отримувати інформацію та підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

