Робота для пенсіонерів в Україні відкриває можливості для додаткового доходу та активного життя у різних регіонах країни.

Робота для пенсіонерів в Україні охоплює вакансії, які дозволяють поєднувати стабільний дохід із комфортними умовами праці, повідомляє Politeka.

Ми відшукали кілька варіантів роботи для пенсіонерів в Україні на платформі work.ua.

Зокрема, у Львові компанія «Сільпо» запрошує кухарів з зарплатою від 29 200 до 41 500 грн. Обовʼязки тут передбачають приготування страв, їх прикрашання та дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Досвід не обов’язковий, а компанія забезпечує офіційне працевлаштування, стабільну зарплату, безкоштовне харчування та підтримку колег під час адаптації.

Ще одна цікава вакансія передбачає роботу для пенсіонерів в Україні техніком з ремонту та мерчендайзером з власним автомобілем у компанії Global Tech Service у Вінниці.

Заробітна плата становить від 30 000 до 45 000 грн, передбачено офіційне працевлаштування, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, оплату амортизації авто та мобільного зв’язку. Компанія цінує акуратність, відповідальність та орієнтацію на результат.

Також компанія «Захід Посуд, ТОВ» шукає експедитора для доставки посуду та кухонного обладнання в Івано-Франківську.

Основні обов’язки включають організацію та контроль доставки, супровід вантажів, завантаження та розвантаження транспортних засобів. Досвід на аналогічній посаді вітається, але не є обов’язковим.

Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, конкурентну зарплату від 28 000 до 30 000 грн, графік із 08:00 до 17:00–18:00 та вихідні дні, що можна узгодити.

