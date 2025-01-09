Співак Василь Бондарчук, один із найяскравіших артистів української поп-сцени 2000-х років, зараз проживає не в Україні.

Василь Бондарчук, який народився 7 жовтня 1984 року в місті Сквира на Київщині, дуже яскраво заявив про себе в українському шоу-бізнесі в 2007 році.

Популярність йому принесли російськомовні хіти "Серебром", "Бомба", "Нежная", а також "Напополам" у дуеті з Іриною Білик. Василь Бондарчук також двічі боровся за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" на нацвідборах 2007 та 2012 років, але не переміг.

Після припинення співпраці з продюсером Юрієм Нікітіним у 2009 році, Бондарчук намагався розвивати співочу карʼєру з новою командою, але нові його пісні вже не були настільки популярними.

Окрім музики Василь Бондарчук також спробував себе в спорті і в 2013 році навіть брав участь у чемпіонатах із бодібілдингу.

Дружина Василя Бондарчука – також співачка, учасниця першої української "Фабрики зірок". Роман між ними закрутився ще в 2005 році. Вони виховують доньку з незвичайним іменем Аріана-Селеста (2008).

З 2018 року Василь Бондарчук проживає разом із родиною проживає в США, в місті Чикаго.

За час повномасштабної війни Василь Бондарчук не давав інтервʼю, а у себе в соцмережах іноді публікує фото з дружиною, а також анонси благодійних концертів у США на підтримку України, в яких бере участь.

3 січня 2025 року Василь Бондарчук зі своєю дружиною разом виступили на весіллі ще одного українського співака, зірки шоу "Х-Фактор" Олександра Кривошапка, який втік із України у 2023 році й тепер живе в США.

"Слова глибокої подяки моєму колезі та вже повноцінному справжньому другові Васі Бондарчуку та його приголомшливій дружині Каті Веласкес за прекрасні пісні та за те, що ці пісні грали з найякіснішого обладнання!", – написав Кривошапко.

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