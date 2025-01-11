Незважаючи на те, що повідомлення під відео було написано українською мовою, сам текст запрошення було озвучено російською.

Група 5'nizza, до складу якої входять Сергій Бабкін та Андрій Запорожець, опинилась у центрі скандалу після публікації ролика із запрошенням на концерти до Європи.

Відео, розміщене в Instagram групи, викликало різку критику з боку користувачів Мережі, серед яких опинилася відома фольклористка та співачка Марія Квітка.

На ролику Бабкін грає на гітарі, а разом із Запорожцем вони озвучують дати концертів у Гамбурзі, Барселоні, Амстердамі, Валенсії та Франкфурті. Однак, незважаючи на те, що повідомлення під відео було написано українською мовою, сам текст запрошення було озвучено російською.

Це викликало шквал обурень серед українських користувачів, які вважають, що така позиція групи є неприйнятною, особливо в умовах війни та російської агресії проти України.

Інші користувачі Мережі також не залишилися осторонь.

Один із них написав: «Які ж ви рагулі. Це ж якими треба бути меркантильними, щоби так і нічого не зрозуміти. Гарних концертів. Порадуйте росіян, клоуни». Ще один користувач заявив: «Добре ви виїхали, але чому російською? Чи ви тепер російські виконавці? Просто оголосіть, що ви не українські артисти і все! Тому що це виглядає шкода».

Не обійшлося і без емоційніших відгуків. Одна з передплатниць зазначила, що раніше дуже любила музику гурту, але тепер вважає їхню поведінку «жалюгідною». "Шкода бачити, як колись кумири перетворюються на лайно", - написала вона.

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