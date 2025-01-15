Український актор Дмитро Вівчарюк відверто розповів про свого старшого сина Захара, у якого діагностовано розлад аутистичного спектру.

Український актор Дмитро Вівчарюк, відомий за серіалом «Устигнути до 30», поділився подробицями про свого старшого сина Захара.

Десятирічний хлопчик має розлад аутистичного спектру, проте актор не вважає це за хворобу. Він переконаний, що такі діти відчувають світ глибше і живуть поза межами, які суспільство найчастіше накладає на оточуючих.

Дмитро зазначив, що захоплюється своїм сином і навчається у нього багатьом речам. Він вважає Захара особливим, наголошуючи на його здатності сприймати світ вільно, без обмежень.

"Для мене статус "не такий, як усі" – не означає, що він хворий. Хвора людина – це коли цироз печінки, наприклад. А це вважаю наше майбутнє. Захар – офігезний. Ми дуже багато чого вчимося. Він космос! Я такий сентиментальний … І Захарчик відчуває дещо інші вібрації. Ми живемо в рамках, він – поза ними” - ділиться артист.

Крім того, актор розповів про свого молодшого сина Любомира, якому шість років. Хлопчик живе в Німеччині разом із матір'ю та братом. За час проживання там він освоїв німецьку мову, включаючи місцевий діалект, та активно займається спортом, зокрема кікбоксингом.

Дмитро пишається тим, що обидва його сини розмовляють українською, незважаючи на життя за кордоном. Він вважає, що відмінності між дітьми підкреслюють їхню унікальність, і радий тому, як кожен з них розвивається у своєму ритмі та напрямі.

Ця історія нагадує про важливість прийняття особливостей кожної дитини та підкреслює роль батьків у їх підтримці та натхненні.

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