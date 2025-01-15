Банки в Україні введуть додаткові обмеження для українців, які стосуватимуться грошових переказів; мінімальний ліміт буде складати 50 тисяч гривень на місяць.

Українські банки вввведуть нові обмеження на грошові перекази.

ПриватБанк, monobank, Ощадбанк та низка інших фінансових установ з 1 лютого 2025 року запровадять ліміти на перекази до 50 тисяч гривень на місяць для клієнтів, які не підтвердили свої доходи. Однак для тих, хто має документальне підтвердження джерел доходів, обмеження не застосовуватимуться.

Меморандум, підписаний найбільшими банками країни, передбачає, що клієнти з високим рівнем ризику зможуть переводити лише до 50 тисяч гривень на місяць, а для клієнтів середнього та низького рівня ризику ліміти можуть досягати 150 тисяч гривень до 1 червня 2025 року, після чого знизяться до 100 тисяч гривень.

Обмеження не поширюються на клієнтів із підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів та волонтерів. Документальним підтвердженням вважаються довідки ОК5 та ОК7, податкова декларація, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів та волонтерської діяльності.

Також зазначається, що для клієнтів з високим рівнем ризику передбачено детальний аналіз кожного окремого випадку, тоді як клієнти з низьким рівнем ризику зможуть скористатися спрощеними перевірками. Впровадження спрощеного методу здійснюватиметься кожним банком самостійно відповідно до власних політик.

Крім того, банки обмежать кількість рахунків в одній валюті до трьох для клієнтів без підтверджених доходів, за винятком депозитних або кредитних рахунків. Для новостворених ФОП першої групи запроваджується поглиблене вивчення бізнес-діяльності, а для ФОПів на загальній системі або другій-третій групі діятимуть індивідуальні підходи до моніторингу операцій.

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