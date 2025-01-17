Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 18 січня.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 18 січня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе гороскоп Таро на одну карту для знака зодіаку? Читайте далі.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Кубок солі

Незалежно від вашого статусу відносин, Туз Кубков - це позитивний знак того, що кохання вже в дорозі. Ваші поточні відносини можуть пережити своєрідне відродження, коли ви і ваш партнер знову закохаєтеся один в одного.

Знайомства? Можливо, зараз ви переживаєте період посухи, коли справа стосується зустрічі з потрібною людиною, але намагайтеся продовжувати. Любовний зв'язок, на який ви сподіваєтеся, вже в дорозі.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Зірка

Життєві випробування можуть послабити віру людини, але це не означає, що ваша вища сила не існує або їй байдуже. Це може означати, що ви навчаєтеся тому, як діє благодать, і стаєте сильнішими в мудрості та проникливості.

Зіркове таро подібне до світла, що сяє у темряві.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Місяць, перекинутий

Сни це те, як ваша підсвідомість вирішує проблеми, а також допомагає вам зцілитися.

Якщо вам сняться сни, які збивають вас з пантелику або які важко зрозуміти, знайте, що це спосіб вашого духу повернути собі контроль над невідомим.

Незважаючи на те, наскільки реальними видаються вам ці фантазії, вони є проблиском того, що могло бути. Так що загляньте за завісу і побачите символізм, який допоможе вам набути розуміння та прозріння у вашому житті.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сімка Кубків

Сім – високодуховне число, і коли воно приходить разом із Кубками, це може означати вилив добра у ваше життя.

Над чим ви зараз працюєте? Якщо ви вкладете душу у свою працю, ви отримаєте величезну вигоду, яка принесе вам удачу та везіння. Не кидайте зараз, гарні речі вже у дорозі.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута

Коли ви переживаєте серйозні труднощі, може здатися, що ситуація ніколи не покращиться, але, Лео, ви побачите, що цей важкий період у вашому житті не триватиме довго.

Насправді, карта П'ятірка Пентаклі в перевернутому положенні сигналізує про те, що ви вийшли за рамки своїх проблем. Ви можете ще не усвідомити цього, тому що перебуваєте в режимі виживання. Перевірте себе, чи не реагуєте ви на те, що було раніше, а не на те, що є зараз.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов, перевернута

У вас є план та цілі, але ви поспішайте, не проводячи періодичну перевірку себе?

Важливо проводити щотижневі або навіть щоденні перевірки, щоб переконатися, що ваші плани та дії, як і раніше, працюють.

Таким чином, коли вам знадобиться внести невеликі зміни, ви зможете зробити це до того, як стане надто пізно або виникнуть складніші проблеми.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Лицар Мечів

Лицар Мечів — карта амбіцій, тому настав час проявити себе та інших. Хоча ви милі і добрі до всіх, ваші цілі вимагають сили, яку іноді приховуєте за своєю слабкістю.

Не час бути пасивним, Терези. Ця карта каже, що настав час виборювати те, чого ви хочете.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Дев'ятка Меч, перевернута

Налаштування має значення, Скорпіон.

Напишіть довкола себе позитивні твердження, якщо це допоможе. Тримайте підборіддя вище. Ви вирішуєте, як ви думатимете, а не світ навколо вас.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Король Кубків

Поверніть собі час, Стрілець. Звільніть місце для того, що ви любите робити.

Зробіть своє серце та харчування своєї душі часом, який захищений та захищений від навколишнього світу. Не дозволяйте нічого переривати ваш потік, коли ви в зоні.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Король Мечів, перевернута

Блискучий розум і відкрите серце - це все, що вам потрібно, чи не так? Але пам'ятайте... люди також люблять, щоб їх бачили.

Отже, коли ви знаходитесь поза домом з іншими, обов'язково ставте запитання та звертайте увагу на те, хто вони і що вони говорять. Добре подобається, Козеріг, і ще краще ділити увагу з іншими, навіть якщо ви зірка.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Десятка Меч, перевернута

Десятка Мечів у перевернутому положенні — це карта, яка визнає поразку та невдачу або через довіру не тій людині, або через прийняття невідповідного рішення. Тож скажіть про це. Тепер від цього не втекти.

Визнати свою роль у ситуації це більше, ніж сміливість, це чесність. Ви встановлюєте високу планку для інших, і це гідно захоплення, коли ви перший показуєте, що ви готові визнати, що припустилися помилки.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Трійка Меч, перевернута

Якщо в минулому вас образив коханий, перевернута Трійка Меч - це знак того, що ви нарешті зцілилися від зради.

Шок від того, що кохана людина вас розчарувала, вже не така сильна, як раніше. Ви знаходитесь на такому етапі життя, коли побачення та зустрічі з кимось новим ймовірні, і ви навіть можете знову закохатися – мудро.

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