Графіки відключення світла в Київській області складено на 21 січня, адже проводитимуть профілактичні роботи в межах регіону.

Графіки відключення світла в Київській області на 21 січня будуть діяти через роботи в регіоні, що проводитимуть енергетики, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах з посиланням на «ДТЕК».

«ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж. У зв’язку з цим буде тимчасово припинено електропостачання в межах Феодосіївська сільська рада. Обмеження стосуються різних часових проміжків та окремих населених пунктах:

08:30-18:00 населений пункт Лісники вулиці:

Ватутіна, Високий Замок, Вишнева, Клубна, Козача, Кутузова

06:00-18:00 (протягом 12 годин) населений пункт Ходосівка вулиця:

Молодіжна

06:00-18:00 (протягом 12 годин) населений пункт Іванковичі вулиці:

Б.Хмельницького, Березова, Бузкова, Вербицького, Вишнева, Володимирська, Д. Бідного, Жовтнева, Заповідна, Захисників Вітчизни, Зоряна, Квіткова, Козача, Котова, Круглицька, Лесі Українки, М. Цвєтаєвої, Миколи Леонтовича, Нова, Озірна, Окружна, Осіння, Південна, Підгайна, Поле, Польова, Прорізна, Ранкова, Садова, Селянська, Сонячна, Степова, Травнева, Шевченка, Щаслива, Юності, Ягідна, пров. Д. Бідного, пров. Загородній, пров. Південний, пров. Примаченко Марії, пров. Щасливий, СТ "Еколог", СТ "Луч", СТ "Механізатор", СТ "Скіф-1"

Також профілактичні роботи стануться в межах Дмитрівської територіальної громади 21.01.2026 року з 14:00 до 17:00. в населеному пункті: Село Буча, вул. Бориса Гмирі, 20; 20А/109.

Профілактичні роботи також триватимуть на території Калинівська селищна рада. У зв'язку з цим світло вимикатимуть з 06:00 до 18:00 у селі Калинівка: вул. Героїв Азова, 47-Ж/1.

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

