2021 році Ольга завершила кар'єру співачки та телеведучої, пояснивши це усвідомленим вибором.

Ольга Горбачова – відома українська телеведуча, співачка та блогер, яка протягом багатьох років залишалася однією з найяскравіших особ вітчизняного шоу-бізнесу.

Її кар'єра охоплює роботу на телебаченні, музичну сцену та авторські проекти, присвячені особистісному розвитку. Сьогодні Горбачова, ймовірно, живе у США, де продовжує вести свій блог та вебінари.

Ольга Горбачова народилася у Кривому Розі та з юних років виявляла інтерес до іноземних мов, закінчивши Київський державний лінгвістичний університет. Незважаючи на здобуту освіту, вона обрала творчий шлях.

2006 року Ольга розпочала музичну кар'єру, створивши гурт «Арктика». Одним із найяскравіших моментів цього періоду стала участь Жан-Клода Ван Дамма у кліпі на пісню «Я люблю його», записану в дуеті з Іриною Білик. Паралельно вона вела ранкове шоу на М1 з Андрієм Кузьменком, фестивалі та конкурси краси.

У 2014 році Горбачова змінила напрям своєї діяльності, запустивши проект «Життя Жінки», присвячений сімейним відносинам, вихованню дітей та самопізнанню. Пізніше вона об'єднала сольні концерти з тренінгами, а її пісні набули форми афірмацій. пояснивши це свідомим вибором.

Після початку повномасштабної війни в Україні родина Горбачової перебралася за кордон. Її старша дочка Поліна живе у США та навчається у місцевій школі, проживаючи в американській родині, яка надала допомогу українцям. Ольга зізнавалася, що це рішення далося їй непросто, але вона захоплюється людською добротою, яку зустріла у цій ситуації.

Сьогодні Горбачова активно веде блог, публікує надихаючі відео, розповідає про прийняття себе та ділиться авторськими вебінарами. Вона також розвиває свій бренд чакральної косметики.

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