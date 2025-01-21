В одному з відділень державного банку "Ощадбанк" подружжю переселенців з Донецької області відмовили в оформленні картки "Національний кешбек".

Про це розповіла одна з клієнток банку у відгуках на порталі "Мінфін".

Працівники закладу заявили, що така послуга недоступна для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Що сталося

За словами жінки, її чоловік не користується смартфоном, тому подружжя вирішило звернутися до відділення «Ощадбанку» для відкриття картки «Національний кешбек».

«Адміністраторка пояснила, що як переселенці ми не можемо оформити таку картку. Вона заявила, що картка призначена для оплати комунальних послуг, і якщо ми хочемо її отримати, нам потрібно повернутися додому. Ми родом із Донецької області», — поділилася жінка.

Не отримавши необхідні послуги у відділенні, клієнтка звернулася на гарячу лінію банку. Там повідомили, що працівники припустилися помилки, відмовивши в обслуговуванні.

«Нам пояснили, що ми можемо відкрити віртуальний рахунок у будь-якому відділенні банку. Що я відчуваю зараз, навіть не хочу описувати. Але вважаю, що керівництву банку варто працювати з персоналом, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому», — зазначила клієнтка .

Станом на момент написання матеріалу "Ощадбанк" публічно не відреагував на скаргу, залишену жінкою на порталі "Мінфін".

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