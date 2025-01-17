За незаконний спосіб наживи вони нажились на понад 157 млрд грн та легалізували ці кошти.

В Україні чотири посадовці гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у Полтавській області постануть перед судом за корупційну схему, завдяки якій вони нажились на мільярди.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора (ОГП).

З’ясовано, що підприємство, яке мало ліцензію тільки на видобуток залізняку, незаконно обробляло та реалізовувало інші породи корисних копалин, що утворювались у процесі виробництва.

У повідомленні зазначено, що такі породи повинні зберігатися в спеціально призначених для цього сховищах, а їх обробка вимагає отримання спеціального дозволу. Водночас, було виявлено, що схему організував голова правління ГЗК, який вступив у змову з іншими посадовими особами підприємства.

Чиновники переробляли видобуті породи на щебеневу продукцію, яку потім продавали. Для створення видимості законності вони вносили неправдиві дані до звітної документації про результати переробки корисних копалин.

Таким чином, було легалізовано незаконно видобуті понад 885 тис. тонн щебеневої продукції та порожньої породи на суму 33,5 млн грн. У період з 2015 по 2021 роки видобули понад 20 млн кубометрів корисних копалин, що еквівалентно близько 164 тисячам вагонів. Завдані збитки довкіллю оцінюються у понад 157 млрд грн.

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