Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Київській області в 2026 році буде виплачуватись у більшому розмірі, повідомляє Politeka.net.
Порядок надання виплати регулюється Законом України № 1727-IV.
Грошова допомога на догляд для пенсіонерів у Київській області призначається не автоматично. Отримати цю надбавку можуть лише ті особи, які відповідають чітко визначеним законодавством критеріям. Сам факт досягнення певного віку не є достатньою підставою для нарахування виплати.
Право на допомогу мають пенсіонери, які одночасно відповідають таким вимогам:
- досягли 80-річного віку;
- проживають самотньо;
- отримують пенсію саме за віком;
- за станом здоров’я потребують постійного стороннього піклування;
- мають офіційний медичний висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), що підтверджує необхідність такого піклування.
У зв’язку з оновленими бюджетними показниками на 2026 рік розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшився до 2 595 гривень. Відповідно, щомісячна доплата на догляд також зросла і тепер становить 1 038 гривень.
Щоб скористатися правом на щомісячну доплату, пенсіонеру необхідно пройти визначену законом процедуру. Перш за все лікарсько-консультативна комісія має офіційно підтвердити потребу особи у сторонньому догляді. Для цього слід звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я та отримати відповідний медичний висновок.
Після цього громадянин подає до органів Пенсійного фонду заяву про призначення надбавки. До заяви слід додати пакет документів, зокрема:
- висновок ЛКК про потребу у постійному сторонньому догляді;
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
- довідку з Пенсійного фонду, яка підтверджує, що особа не отримує інші доплати на догляд.
