Грошова допомога для догляду за пенсіонерами в Київській області призначається не автоматично.

Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Київській області в 2026 році буде виплачуватись у більшому розмірі, повідомляє Politeka.net.

Порядок надання виплати регулюється Законом України № 1727-IV.

Грошова допомога на догляд для пенсіонерів у Київській області призначається не автоматично. Отримати цю надбавку можуть лише ті особи, які відповідають чітко визначеним законодавством критеріям. Сам факт досягнення певного віку не є достатньою підставою для нарахування виплати.

Право на допомогу мають пенсіонери, які одночасно відповідають таким вимогам:

досягли 80-річного віку;

проживають самотньо;

отримують пенсію саме за віком;

за станом здоров’я потребують постійного стороннього піклування;

мають офіційний медичний висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), що підтверджує необхідність такого піклування.

У зв’язку з оновленими бюджетними показниками на 2026 рік розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшився до 2 595 гривень. Відповідно, щомісячна доплата на догляд також зросла і тепер становить 1 038 гривень.

Щоб скористатися правом на щомісячну доплату, пенсіонеру необхідно пройти визначену законом процедуру. Перш за все лікарсько-консультативна комісія має офіційно підтвердити потребу особи у сторонньому догляді. Для цього слід звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я та отримати відповідний медичний висновок.

Після цього громадянин подає до органів Пенсійного фонду заяву про призначення надбавки. До заяви слід додати пакет документів, зокрема:

висновок ЛКК про потребу у постійному сторонньому догляді;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

довідку з Пенсійного фонду, яка підтверджує, що особа не отримує інші доплати на догляд.

