Варто врахувати додаткові графіки відключення світла на тиждень з 19 по 25 січня в Запоріжжі.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 19 по 25 січня зачеплять низку адрес через роботи енергетиків у місті, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають в «Запоріжжяобленерго».

У зв’язку з плановими роботами частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 19 по 25 січня діютимуть за десятками адрес.

19.01.2026 з 9 до 16 години через ремонт електрообладнання діятимуть обмеження за такими адресами:

Алмазна: 64, 66, 70, 85-91

Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 77-93, 88-98

Благовіщенська (Ілліча): 27-31, 31г, 4кв.1, 6-20

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 101, 89-99, 103-121, 112-118, 122-144

Володимира Українця (Новокузнецька): 36, 36 (9 пов) п.1,2, 36 (9 пов) п.3,4, 36 а (9 пов) п.1,2, 36А, 40а, 44, 44 (9 пов) п.3,4, 61, 36а, 36б

Зразкова: 36-48

Орільська (Камська): 6, 8

Передова: 19-35, 20-36

Покровська (Свердлова): 11

Початкова: 19, 32, 33

Поштова: 21

Святого Миколая (Артема): 1, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 8

Стешенка: 15, 17

Фінансова: 23-35, 14-26

Човнова: 10-24

Чудова: 46-64, 39-57

пр. Соборний: 29

20.01.2026 з 9:30 до 15:30 знеструмлять будинки, що знаходяться на таких вулицях:

Відмінна: 16-22, 19-25

Досягнень: 1-13, 2-16

Зразкова: 1-47, 2-30, 18, 34, 35

Лижна: 1, 3

Морфлотська: 80-82

Передова: 18

Початкова: 18-26, 21-25

Футбольна: 10-16, 15-21

21.01.2026 запланований блок відключень. Він триватиме з 10:00 до 16:00 на адресах, оприлюднених на офіційному сайті енергокомпанії:

Автострадна: 113

Вуглегірська: 128, 55-93, 99-105, 56-126, 130, 132

Заполярна: 38, 39, 39а

Перспективна: 3, 5, 7

Фінальна: 2, 6

Фундаментальна: 3

шосе Північне: 22Д

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати графіки відключення світла на тиждень з 19 по 25 січня в Запоріжжі.

