Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області та Сумщині спрямовані на сотні сімей.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області почали розподіляти благодійники організації «СпівДія», повідомляє Politeka.net.

Інформацію про гуманітарну підтримку оприлюднили у Facebook. Команда розкрила деталі ініціативи, яка спрямована на допомогу сім’ям, що перебувають у складних умовах.

Проєкт реалізується спільно з Ukraine Children’s Action Project і покликаний підтримати родини з дітьми протягом холодного періоду. Особливу увагу приділено домогосподарствам у прифронтових громадах східної України.

Програма охоплює Харківську та Сумську області — території, що розташовані близько до лінії фронту. Тут люди регулярно стикаються з наслідками бойових дій: обмеженим доступом до електроенергії, тепла та базових товарів. Такі умови ускладнюють повсякденне життя, особливо взимку.

Наразі волонтери організації формують продуктові набори тривалого зберігання та готують теплі пледи. Це дозволить родинам із дітьми пережити морози та забезпечить мінімально необхідні умови для життя.

Програма зимової підтримки «СпівДія» реалізується за підтримки «Дій для дітей України». Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області та Сумщині спрямовані на сотні сімей, щоб допомогти їм витримати складний період та покращити побутові умови у важкій зимовій порі.

Крім того, у Харкові українці також мають можливість отримати безкоштовне житло.

Щоб стати на облік і претендувати на тимчасове розміщення, переселенці звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконкомів міських чи сільських рад та районних держадміністрацій.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Харківській області: які нові ціни встановили магазини.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба у Харківській області: які товари вже обмежені на полицях.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: що робити у разі затримки виплат.