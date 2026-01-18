Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графіки відключення світла на тиждень з 19 по 25 січня в Кіровоградській області.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 19 по 25 січня вводяться в частині регіону, тому важливо знати, де саме діятимуть обмеження, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 19 по 25 січня.

19.01.2026 з 9 до 17 години через плановий ремонт знеструмлять в селі Нове. Знеструмлять будинки за такими адресами:

Благодатна, 3-4, 6, 9, 11, 14-15, 17, 22-23, 26

Весняна, 1, 8

Марії Садовської-Барілотті, 20А

Обеліскова, 1-5, 8, 10, 14, 16, 20, 28

Селищна, 12

Янтарна, 1, 6-7, 11

20.01.2026 з 9 до 17 години триватиме ремонт на електромережах, що спричинить викнення світла в населеному пункті Високі Байраки на вулицях:

Зелений пров., 6, 8, 11

Кравцова, 9

Набережна, 28, 34, 45, 55, 57, 65

Садова, 1, 3, 5-6, 8-11, 13-16, 18, 20, 22

21.01.2026 вводяться обмеження в Красносілка. Вони триватимуть з 13 до 17 години за адресами:

Володимира Максимчика, 3, 7-8, 12, 14-15, 17-22, 25, 27, 29-31

Зарічна, 39, 43, 46-48, 50-51, 53, 58, 60

Зелений пров., 1, 5, 7, 15, 17

23.01.2026 знеструмлять населений пункт Карлівка. Обмеження діятимуть з 9 до 16 години за такими адресами:

Врожайна, 1-10, 10А, 12-19, 21, 23

Молодіжна, 1, 3-20, 22-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38а, 40, 42, 44

Нова, 1-3

Перемоги туп., 1, 2а

Перемоги, 2, 4, 6, 8

Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А

Шабанова, 19

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як дізнатися про відключення:

На сайті «Кіровоградобленерго»:

Перейдіть за посиланням.

У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».

Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.

