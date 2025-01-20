Інформація з’явилася рік тому і знову почала набирати популярності, супроводжуючись емоційними закликами.

У соцмережах знову розповсюджується фейк про небезпеку безкоштовних поїздок для українських військових через BlaBlaCar.

Про це повідомляє інформаційний проєкт ГО "Інститут розвитку регіональної преси".

Автори повідомляють, що водії, нібито пропонують допомогу, змінюють маршрут і везуть пасажирів у російський полон. Проте жодного підтвердженого випадку викрадання через цей сервіс не було.

Ця інформація з’явилася рік тому і знову почала набирати популярності. Часто вона супроводжується емоційними закликами: «Попередьте всіх! Не ігноруйте!». Подібні пости, які активно поширюються, викликають паніку серед людей. Один із таких дописів було поширено понад 16 тисяч разів.

Експерти, зокрема ГО "Інститут розвитку регіональної преси", з'ясували, що цей фейк є вигаданим. Ось чому:

Відсутність підтверджених фактів: офіційні органи не повідомили про такі інциденти, і всі заяви базуються на непідтверджених дописах.

Немає прямого сполучення з Росією: перетин українських блокпостів без документів неможливий.

Безпека BlaBlaCar: сервіс дозволяє відстежувати маршрут через GPS та перевіряти рейтинг водіїв.

Фейк, що поширюється через соцмережі, має на меті сіяння паніки і підрив довіри до волонтерів і сервісів. Це може ускладнити евакуацію людей із прифронтової зони.

Як уникнути поширення фейків:

Перевіряйте джерела інформації.

Шукайте підтвердження в ЗМІ та офіційних каналах.

Не поширюйте неперевірену інформацію.

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