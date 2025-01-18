Валерія Симулик, учасниця п'ятого сезону популярного вокального шоу "Х-Фактор", колись привернула увагу глядачів не лише своїм талантом, а й подібністю до світової зірки Адель.

Родом із Харкова, Валерія з дитинства займалася вокалом, а пізніше додала у свої захоплення бальні танці та гру на фортепіано. Перші помітні успіхи прийшли на проект "Україна має талант", де вона дійшла до півфіналу, а на "Чорноморських іграх" удостоїлася гран-прі.

Симулик прийшла на кастинг п'ятого сезону "Х-Фактора" та швидко привернула увагу журі, ставши підопічною Івана Дорна. Її виконання "Set Fire To The Rain" справило враження на глядачів та суддів, проте до фіналу співачці дійти не вдалося: вона залишила проект за крок до заключного етапу разом з Олесею Матаковою.

Цікаво, що рішення присвятити себе сцені Валерія ухвалила після смерті своєї бабусі, яка була співачкою.

"Після її смерті я вирішила стати не просто артисткою, а справжньою легендою", - розповідала вона. Головний приз "Х-Фактора" Валерія планувала витратити на навчання в США, і хоча перемогу на проекті вона не здобула, свою мрію про Америку все ж таки реалізувала.

Переїхавши до США, Валерія продовжила розвивати кар'єру під псевдонімом VESTA. Вона записує пісні, випускає альбоми та активно займається танцями, про що часто розповідає своїм передплатникам у соцмережах.

Незважаючи на зв'язок із Харковом, який щодня страждає від російських обстрілів, співачка практично не коментує війну в Україні.

Натомість Валерія нещодавно висловила співчуття жертвам пожеж у Лос-Анджелесі, що викликало критику на її адресу.

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