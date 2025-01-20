Кашель у дитини зазвичай супроводжує нежить, оскільки слиз, що виділяється з носа, може стікати по задній стінці глотки; це стимулює рефлекс кашлю, оскільки організм намагається очистити дихальні шляхи.

Відомий український педіатр Євген Комаровський поділився з батьками важливою інформацією про лікування кашлю у дітей.

У своєму новому відео на YouTube він розкрив, як правильно реагувати на цей симптом і чи варто застосовувати ліки. Він пояснив, що кашель та нежить взаємопов'язані.

"Якщо соплі рідкі, дитина може їх ковтати, але коли вони густіють, це призводить до накопичення слизу, і дитина починає відкашлювати", - розповів лікар.

Комаровський також зазначив, що гавкаючий кашель часто вказує на те, що слиз накопичується в області голосових зв'язок, що може призвести до утрудненого дихання. За словами лікаря, найголовніше у лікуванні кашлю — це не дати слизу засохнути.

Для цього потрібно дотримуватися кількох простих правил: теплий одяг, щоб дитина не мерзла; регулярне використання сольових розчинів, щоб слизові не пересихали; температура повітря вдома не має перевищувати 20% і має бути високий рівень вологості. Окрім цього, лікар зазначає, що дитині краще сидіти, або бути у вертикальному положенні, щоб слиз не нпкопичувався. Також у разі утрудненого дихання, Комаровський радить вивести дитину на свіже повітря, де температура і вологість сприятимуть полегшенню дихання.

Важливий момент, на який звернув увагу лікар, — це надмірне використання ліків. Багато батьків вважають, що сиропи від кашлю — це необхідний елемент лікування, але ефективність багатьох з них не доведена. Як зазначає Комаровський, існують два основних типи ліків — відхаркувальні та засоби, що зупиняють кашель. Вони не є універсальним рішенням і не завжди допомагають у боротьбі зі слизом.

"Ефективність відхаркувальних ліків у порівнянні з рясним питтям не доведена", - наголошує педіатр.

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