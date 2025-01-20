Один із військових виявився знайомим з артистом, що, здавалося б, могло згладити ситуацію, але натомість стало початком конфлікту.

Історія конфлікту між українським співаком Антоном Вельбоєм, відомим під псевдонімом Wellboy, та групою військовослужбовців продовжує набирати обертів.

На цей раз своє бачення подій уперше представили військові, яких артист раніше називав «людьми у формі мілітарі». Вони записали свої коментарі та ексклюзивно передали їх програмі «ЖВЛ представляє».

Одним із свідків інциденту став військовослужбовець Антон «Джигіт» Гаспарян. Він розповів, що того вечора разом із побратимами та двома блогерами перебував у закладі у Києві після того, як вони завершили збір допомоги для армії. У цьому ж місці опинилися Wellboy та його компанія.

Один із військових виявився знайомим з артистом, що, здавалося б, могло згладити ситуацію, але натомість стало початком конфлікту.

За словами Гаспаряна, Антон Вельбой повівся провокаційно і демонстрував неповагу до військових. Конфлікт спалахнув до краю, коли артист, за твердженням військового, почав нецензурно ображати їх і здійснювати принизливі жести.

Після цього група військових та блогерів вирішила залишити заклад, проте, за словами свідків, співак продовжив вигукувати образи слідом. У результаті один із блогерів, який перебував у компанії військових, втратив терпіння і напав на Wellboy.

Команда програми «ЖВЛ представляє» звернулася до Антона Вельбою за коментарями, але поки що він та його представники утримуються від висловлювань. Лейбл, з яким співпрацює артист, пообіцяв надати свою версію подій та відеодокази.

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