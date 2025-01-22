Інцидент стався вночі 28 грудня 2024 року на проспекті Миколи Бажана.

У столиці, п’яний чоловік розбив скло в автомобілі патрульної поліції, завдавши збитків на понад 16 тисяч гривень.

Про це повідомляється у вироку Дарницького районного суду.

Чоловік, уродженець Броварів Київської області, перебував у стані алкогольного сп'яніння, коли поблизу озера "Лебедине" помітив патрульний автомобіль Mitsubishi Outlander. Він підійшов до машини та кулаком вдарив по правому задньому склу, внаслідок чого воно розбилося. Завдані збитки Департаменту патрульної поліції склали 16 935 грн.

Дарницький районний суд визнав обвинуваченого винним у хуліганстві та грубому порушенні громадського порядку, яке супроводжувалося зухвалістю та неповагою до суспільства. Суд призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду на термін 1 рік і 6 місяців.

Протягом цього часу чоловік зобов’язаний:

періодично реєструватися в органах пробації;

повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання;

отримувати дозвіл на виїзд за кордон.

Також Politeka писала про те, що в Ізмаїлі Одеської області конфлікт у супермаркеті завершився серйозними травмами для охоронця магазину. Чоловік побив охоронця, бо не хотів стояти в черзі.

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