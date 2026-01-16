Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області покликане не лише забезпечити тимчасовий прихисток.

Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області запускають у межах експериментальної державної програми, яка передбачає можливість проживання переселенців до одного року у підготовлених приміщеннях, повідомляє Politeka.

Про старт ініціативи поінформувало Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. Проєкт має на меті підтримку громадян, які після тривалого лікування або догляду потребують додаткової допомоги в організації повсякденного життя.

Розміщення фінансується коштом бюджету, тому учасники не сплачують за користування оселями. Надані кімнати й квартири обладнані необхідними умовами для приготування їжі та самостійного побуту.

Окремий акцент зроблено на соціальному супроводі. Спеціалісти консультують переселенців, допомагають адаптуватися до нового середовища, налагодити побут та поступово відновити незалежність. Така підтримка доступна незалежно від форми власності приміщення.

Надавачами житлових площ можуть стати фізичні або юридичні особи, включені до Реєстру соціальних послуг та такі, що відповідають вимогам уряду. Помешкання повинні бути безпечними, придатними для проживання та відповідати встановленим стандартам.

За задумом розробників, безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області покликане не лише забезпечити тимчасовий прихисток, а й створити умови для повернення відчуття стабільності й захищеності людям, які втратили дім через війну.

Програма також охоплює допомогу з оформленням документів і консультації, що дозволяє учасникам швидше інтегруватися в нові умови життя.

