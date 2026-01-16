Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області дозволяє покрити базові потреби та підтримати сім’ї у складних життєвих умовах.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області надається БФ «Право на захист» у межах програми швидкого реагування та охоплює постраждалих від військових дій у 2026 році, повідомляє Politeka.

Інфориацію про це надають на сайті Рокитнянської селищної територіальної громади.

Допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи та літні громадяни, чиї житла пошкоджені або непридатні для проживання.

Програма розрахована на домогосподарства, які не можуть впоратися зі зростанням витрат або втратою доходів через війну, евакуйовані з громад із обов’язковою евакуацією, а також сім’ї, які втратили близьких або мають госпіталізованих членів. Перелік отримувачів формується на основі даних місцевої влади та верифікованих списків евакуйованих.

Сума допомоги базується на мінімальному споживчому кошику: 3 600 грн на особу за місяць. На тримісячний період це складає 10 800 грн на кожного члена родини. Детальні умови програми можна переглянути за посиланням.

БФ «Право на захист» — українська неурядова гуманітарна та правозахисна організація. Її діяльність спрямована на захист прав внутрішньо переміщених осіб, біженців та людей, постраждалих від збройної агресії РФ. Організація надає підтримку у вигляді грошових виплат, юридичних консультацій та комплексної допомоги для сімей, які постраждали від війни.

За більш детальною інформацією можна звертатися на сайт або сторінку у Facebook.

За словами організаторів, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області дозволяє покрити базові потреби та підтримати сім’ї у складних життєвих умовах.

