Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається з дотриманням визначених правил.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі продовжує надаватися в межах соціального проєкту, спрямованого на підтримку літніх мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на людей похилого віку, що постраждали через війну або втратили стабільні джерела доходу. Основний акцент зроблено на допомозі під час холодного сезону та забезпеченні базових потреб.

Пріоритет отримують домогосподарства з низькими фінансовими можливостями, а також оселі, пошкоджені після 24 лютого 2022 року й розташовані у безпечних районах міста та області.

Серед отримувачів — особи з інвалідністю, громадяни з хронічними захворюваннями, самотні люди похилого віку та мешканці з обмеженою рухливістю. Перевагу також надають житлу, де проживає одна або дві літні особи без родинної підтримки.

Організацією процесу займаються благодійні фонди, зокрема «Карітас», у співпраці з міськими службами. Розподіл ресурсів здійснюють відповідно до фактичних потреб, щоб охопити найбільш уразливі категорії населення.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається з дотриманням визначених правил. Літнім громадянам радять завчасно уточнювати графік видачі та готувати необхідні документи.

Окремо передбачені консультації соціальних працівників і волонтерів, які допомагають зорієнтуватися у доступних видах підтримки та супроводжують отримувачів на всіх етапах програми.

Крім того, у Запорізькій області також можна отримати безкоштовні продукти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду в Запоріжжі: які саме зміни відбулися у місті

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: кого кличуть на зарплату від 15 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям готові допомогти, що можна отримати