Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області передбачає підтримку людей, що втратили можливість жити у власному помешканні, і надається з державного фонду, повідомляє Politeka.
Програма доступна для внутрішньо переміщених осіб і членів їхніх родин, які шукають безпечне місце для проживання.
Місцеві ради або уповноважені органи формують перелік доступних помешкань, і безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається за місцем фактичного перебування переселенця, зазвичай на строк до одного року.
У разі необхідності термін проживання може бути продовжений, якщо людина або сім'я не знаходить іншої домівки. Система розселення базується на чітко визначених правилах.
Площа безкоштовного житла для ВПО в Одеській області має бути не менш ніж 6 квадратних метрів на одну людину, а рішення про надання приймається після оцінювання потреби за бальною системою.
У межах програми, першочергове право на дах над головою отримують багатодітні родини, переселенці з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, та пенсіонери, чиї домівки були зруйновані або стали непридатними через війну.
Такі критерії дають змогу забезпечити підтримку тим, хто опинився у найскладніших обставинах. Процедура отримання передбачає обов’язкове внесення переселенця до обліку.
Для цього заявники звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконавчих органів сільських або міських рад чи районних державних адміністрацій. У рамках програми, після подання документів на кожну родину або окрему особу створюється облікова справа.
