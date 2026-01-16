Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається людям, які вимушено покинули свої домівки і потребують тимчасового розміщення.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області передбачає підтримку людей, що втратили можливість жити у власному помешканні, і надається з державного фонду, повідомляє Politeka.

Програма доступна для внутрішньо переміщених осіб і членів їхніх родин, які шукають безпечне місце для проживання.

Місцеві ради або уповноважені органи формують перелік доступних помешкань, і безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається за місцем фактичного перебування переселенця, зазвичай на строк до одного року.

У разі необхідності термін проживання може бути продовжений, якщо людина або сім'я не знаходить іншої домівки. Система розселення базується на чітко визначених правилах.

Площа безкоштовного житла для ВПО в Одеській області має бути не менш ніж 6 квадратних метрів на одну людину, а рішення про надання приймається після оцінювання потреби за бальною системою.

У межах програми, першочергове право на дах над головою отримують багатодітні родини, переселенці з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, та пенсіонери, чиї домівки були зруйновані або стали непридатними через війну.

Такі критерії дають змогу забезпечити підтримку тим, хто опинився у найскладніших обставинах. Процедура отримання передбачає обов’язкове внесення переселенця до обліку.

Для цього заявники звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконавчих органів сільських або міських рад чи районних державних адміністрацій. У рамках програми, після подання документів на кожну родину або окрему особу створюється облікова справа.

