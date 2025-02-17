Так, у результаті нічної атаки російських дронів, пошкодження зафіксовані у чотирьох районах Київської області, передає Politeka.net.

Про це повідомляє Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як повідомляє ОВА, в ніч на 17 лютого під час атаки, на Київщині працювала протиповітряна оборона (ППО).

На щастя, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

"Унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці", - повідомляють в ОВА.

Як передає Політека, пошкодження внаслідок атаки зафіксовані у чотирьох районах, у Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.

У Вишгородському через атаку сталося загорання приміщення виробничого цеху, пожежа була оперативно ліквідована.

У ⁠Фастівському районі зафіксовано загорання складського приміщення, пожежа ліквідована.

У Бориспільському пошкоджено приватний будинок.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації, а також ліквідації наслідків атаки ворога на Київщину.

Крім того відомо, що за розпорядженням «Укренерго» у столиці, Київській та Дніпропетровській областях було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

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