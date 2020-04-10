Український боксер Олександр Усик зізнався, що предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій дозволив йому бити депутатів

Про це він розповів в інтерв'ю Эхо Києва.

"Я часто спілкуюся з Блаженнішим Онуфрієм. Це дуже великий для мене авторитет. Я запитав: "Блаженніший, якщо мені не подобається якийсь депутат, який бурчить на мене, можна йому дати?". Він каже: "Сашенька, можна. Але тільки щоб кості не ламати". Тобто, щоб сильне каліцтво не завдати. А так – щоб розбурхати: "Ей, друже, ти на землі. Зупинись", - заявив Усик.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів, що думає про анексію Криму.

"Я їжджу в Крим, коли у мене виходить. Сестра живе там, куми живуть. Як ставлюся до того, що відбувається? Це біда, що відбувається. Помирає дуже багато людей. Війна – це завжди страшно, це дуже погано", - розповідає Усик.

Боксер заявив, що "ми кинули своїх громадян напризволяще".

"Знаєте, що ми зробили? Ми кинули своїх громадян напризволяще. Ми просто забули. Кричимо: «Територія! Чий Крим?» Я вам скажу: «Так хрін з тобою, Крим. Люди, які там – ось і є Крим». На Донбасі, скрізь, ми забуваємо про людей. Говоримо: «Територія, територія, територія». Добре, а люди? Це не найцінніше?

Ось уявляєте, щоб півтора мільйона кримчан переїхали в Київ чи ще кудись? Куди вони поїдуть без нічого, без нікого. У тому ж Донецьку, в тому ж Луганську. Я переживаю за людей, я реально про це думаю іноді. Думаю про те, як вони там", - резюмував Усик.

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