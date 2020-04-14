Українського боксера Олександра Усика жорстко розкритикували українці за його останнє інтерв'ю



Нещодавно український боксер Олександр Усик заявив, що у нього залишилося багато друзів в РФ.

За його словами, росіяни не винні в конфлікті на Донбасі і в анексії Криму. Боксер вважає, що вина лежить на "царьках, що на горі, чогось не поділили".

"У мене дуже багато знайомих, друзів є там. Я продовжую спілкуватися з ними. Вони не винні в тому, що сталося. У тому, що наші царі, що на горі, чогось не поділили. Або ще щось. Президенти між собою щодня розмовляють, спілкуються з тієї чи іншої ситуації. А ми один одного хаємо, обзиваємо", - розповів Олександр.

Спортсмен поплатився за свої заяви, адже українці в мережі рознесли його по повній програмі. Багато українців відзначали, що розчаровані у боксері після цього інтерв'ю. Інші намагалися знайти причину таких слів, припустивши, що це наслідки "сильних ударів в голову", "І цьому довбешку відбили. бокс справа небезпечна".

"Я дуже розчарована. Я раніше думала, що він патріот любить свою неньку Україну", " Це наслідки сильних ударів в голову... Це не проходить... ", "Зараз мені соромно, що такий крутий спортсмен починає виляти і викручуватися, лояльний ти наш. Невже так важко чорне назвати чорним і не мудрувати?","Твою країну вбивають, а у тебе ніхто не винен... ".

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

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