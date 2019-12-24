В міністерстві оборони РФ заявили про випробування нової зброї в Сирії

Нові зразки ракетно-бомбового озброєння винищувача Су-57 були успішно випробувані. Про це заявив міністр оборони Сергій Шойгу на засіданні підсумкової колегії військового відомства, на якому був присутній президент Росії Володимир Путін, йдеться у повідомленнях російських телеграм-каналів.

Шойгу відзвітував: "В Сирії у бойовій роботі перевірили [вертоліт] Мі-28НМ, безпілотний літальний апарат "Іноходець" в ударному варіанті, нові зразки ракетно-бомбового озброєння винищувача Су-57".

Також під час засідання обговорювалося створення гіперзвукової ракети "Циркон" не тільки морського, але і наземного базування. Раніше Путін у лютому 2019 року вже повідомляв про те, що ведуться роботи по "Циркону". Очевидно, розробка смертельної зброї продовжиться і в наступному році.

"Так от: ще про одну перспективну новинку, робота над якою триває успішно і в заплановані терміни, безумовно, буде завершена. А саме хочу сказати про гіперзвукову ракету "Циркон" зі швидкістю польоту близько дев'яти махов, а дальність - більше тисячі кілометрів, здатну вражати як морські, так і наземні цілі", - прокоментував Путін.

Раніше ми повідомляли, сьогодні, 24 грудня, з'явилася інформація, що "військова гордість Росії" винищувач СУ-57 розбився під час випробувального польоту в Хабаровському краї. Відзначається, що катастрофа сталася в 120 км від аэропота Дземги. Машина, в результаті падіння і вибуху, виявилася повністю знищеною. Фахівці займаються пошуком чорних скриньок.

Пілотові вдалося вчасно катапультуватися. В результаті інциденту, жертв немає.

Пізніше те, що трапилося, стало обростати додатковими деталями. Російські ЗМІ пишуть, що літак - не військовий і належить Комсомольському авіазаводу імені Гагаріна, який виготовив винищувач. У силових структурах Росії повідомили основні версії аварії Т-50 - несправність і помилка пілотування.

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