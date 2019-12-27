Синод Російської православної церкви прийняв рішення про зміни в правилах проведення ряду обрядів, включаючи хрещення дітей

Зазначено, що в богослужбовому поминання та дозвіл до церковних таїнств скасовані обмеження для віруючих, які носять національні імена інших помісних православних церков (або імена в інших національних звучаннях, передає Politeka з посиланням на прес-службу РПЦ.

як приклад названі імена Іван, Джон, Іоанна, а також Жанна.

Раніше ми повідомляли, що фото, викликало міркування про «званні» патріарха Московського і всієї Русі Кирила, з'явилося в мережі.

Першим на нього звернув увагу блогер під ніком Фашик Донецький і поділився знімком у своєму Twitter.

В кадрі видно патріарха, якому віддає честь генерал. Крім них, на фото можна побачити людей, яких відсунули подалі від служителя церкви, а спокій Кирила і генерала забезпечують міцні хлопці з Омону.

«В якому званні гундяєв, якщо йому віддає честь генерал?», – підписав фотографію блогер.

У коментарях користувачі не забарилися з відповідями і висловили різні припущення, здебільшого неприємні.

Повідомлялося, що російський священик відмовився хрестити маленької дитини через його рідного плями.

Кричущий випадок стався у російському місті Курган. Місцевий священик відмовився хрестити півторамісячну дівчинку з-за великого рідного плями, що покриває всю спину, живіт і частина голови дитини. Про це розповіла мати дівчинки Марія Хвостанцева.

Вона пояснила, що прийшла до священика і показала йому фотографію своєї дочки, на що той відразу ж відповів, що не буде її хрестити, посилаючись на реакцію інших батьків.

Нагадаємо, священик відмовився хрестити дитину з-за діагнозу

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