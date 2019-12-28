Реформи уряду прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва виявляться для країни набагато гірше навали Гітлера в 41 році



Такий прогноз зробив російський політолог і економіст Михайло Делягін.

Обурення експерта викликав оприлюднений Росстатом прогноз динаміки населення на найближчі роки. Зокрема, експерти вказували, що до 2036 року населення Росії збільшиться на 3 мільйони чоловік, але це при позитивному сценарії. При негативному сценарії населення скоротиться на 16 мільйонів чоловік.

Експерт стверджує, що Росію чекає саме другий сценарій, оскільки уряд проводить певну соціально-економічну політику, а такі реформи уряду Медведєва виявляться для країни набагато гірше навали Гітлера в 41 році.

Також він не може зрозуміти, яким чином, згідно з прогнозами російських фахівців, в країні може вирости тривалість життя. При сьогоднішній політиці нинішньої влади Делягін вважає подібні прогнози фантастичними.





Раніше російський пропагандист Дмитро Кисельов на зустрічі зі студентами журфаку МГУ заявив, що президент Росії Володимир Путін перебуває в пошуках наступника.

На його думку, підтримка чинним главою держави свого наступника є «загальносвітової традицією», якої дотримувався і Франсуа Олланд, який підтримав Еммануеля Макрона, і Барак Обама виступив на підтримку Хілларі Клінтон.





Також, ми повідомляли, що загальний знімок Володимира Путіна і Дмитра Медведєва став предметом насмішок. А все – через зростання обох високопоставлених чиновників. Фотограф постарався показати їх у русі і створити ілюзію, що Медведєв, зростання якого 163 см, вище Путіна (172 см). Однак тут по-повній спрацювала приказка: «Хотів як краще, а вийшло, як завжди».

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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