Російський президент Володимир Путін ледь трагічно не загинув разом зі своїми дочками

Про це стало відомо завдяки німецькому журналісту Олександру Рару, який написав книгу "Володимир Путін. Німець в Кремлі", передає РБК.

За його словами, трагедія могла статися в далекому 1996 році, хоча про це раніше замовчували.

Як відомо, Володимир Путін ледь не згорів живцем зі своїми дочками в будинку під Санкт-Петербургом. Автор книги згадує, що трагедія сталася в момент, коли президент РФ відпочивав з друзями в сауні.

За словами журналіста Рура, коли вогонь поширився по всьому будинку Володимир Путін нібито вбіг у спальню до дочкам і виніс їх з палаючого будинку.

"Я особисто запитав у нього, чи правдива ця історія, і він підтвердив. Путін був з друзями в сауні, коли будинок почав горіти. Він вбіг на другий поверх, де спали його дочки, і виніс їх, скинув вниз на руки друзям. Він врятував їм життя", – йдеться у книзі німецького журналіста.

Підсумовуючи, Олександр Руру також додав, що в будинку ще знаходилася велика сума грошей, але винести їх з вогню не вдалося.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін оконфузився з безглуздим жартом на публіці. Курйозний інцидент стався під час хокейного матчу на Красній площі.

Під час перерви хокейного матчу Володимир Путін зганьбився з безглуздим анекдотом і пообіцяв "порвати суперників".

"Я кукурудзу з'їв, Сергій Кужугетович – пончик. Зараз порвемо вас! Наша пампушка з солдатської їдальні. А ваш якийсь, його й не видно. У вас дірка більше, ніж пончик!", — безглуздо пожартував російський президент перед камерами.

"Панове розважаються", "Новий Петросян", "Добре коли дірка більше!", "Дід зовсім з гумором не дружить", "Країна в руїні, а вони х*йнею страждають, веселяться....не заробили і кірки хліба за 20 років...", "Який же він убогий", "Під спеціаліст по діркам у підлабузників - хоч не зізнавався б", "Дірка більше в бошці дідуся, а ці жінки настільки страшні, що у Шойгу в десять разів здоровіше діра!", - жартують користувачі в коментарях під публікацією

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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