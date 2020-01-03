У США розробили нову ракету для ПТРК з дальністю до 4,5 км, яка є ще більш могутньою, ніж "Джавелин"

Так, її дальність становить усього 2,5 км, пише військовий блог Warrior Maven.

Наголошується, що комплекси обладнують оптикою нового покоління, яка дозволить вести вогонь навіть вночі. Також, як заявив в інтерв'ю WM представник компанії Raytheon Томмі Боккарди, з новою ракетою скоротиться час на виявлення, захоплення цілі та її поразку. В результаті попадання ракети буде для противника сюрпризом. Виявити стрілка з "Джавелином" стане ще важче.

Крім цього, ще одним важливим перевагою комплексу стане зниження його ваги на 30%. Зараз "Джавелин" важить 22,3 кг, хоча і зараз її вага не так вже й великий: російський "Корнет-Е" важить 55 кг, але і дальність його вдень досягає 5,5 км.

Також для цієї ракети розробили нову боєголовку.

Окремої уваги заслуговує комбінована система наведення, яка стала краще захоплювати рухомі цілі. Вбудований зум дозволяє швидко прицілитися. Новий "Джавелин" краще підходить для стрілянини в місті або з укриття.

Масовий випуск нової ракети почнеться у 2022 році.

Раніше ми повідомляли, що 24 грудня, з'явилася інформація, що "військова гордість Росії" винищувач СУ-57 розбився під час випробувального польоту в Хабаровському краї. Відзначається, що катастрофа сталася в 120 км від аэропота Дземги. Машина, в результаті падіння і вибуху, виявилася повністю знищеною. Фахівці займаються пошуком чорних скриньок.

Пілотові вдалося вчасно катапультуватися. В результаті інциденту, жертв немає.

Пізніше трапилося стало обростати " додатковими деталями. Російські ЗМІ пишуть, що літак - не військовий і належить Комсомольському авіазаводу імені Гагаріна, изготовившему винищувач. У силових структурах Росії повідомили основні версії аварії Т-50 - несправність і помилка пілотування.

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