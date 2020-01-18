У п'ятницю, 17 січня, співробітники мексиканської поліції виявили у вантажівці як мінімум 10 обгорілих тіл

Інцидент стався в районі Чилапа-де-Альварес (штат Герреро) на південному заході Мексики, повідомляють закордонні ЗМІ. Виявлені у вантажному автомобілі понівечені тіла, за попередньою інформацією, належать учасникам місцевого музичного колективу "Сенсасьон".

За інформацією телеканалу Televisa з посиланням на прокуратуру штату, музиканти могли потрапити в засідку, повертаючись з населеного пункту Тлайельпан після виступу. Причини та обставини жорстокої розправи належить з'ясувати слідству.

Раніше міністр громадської безпеки та захисту громадян Альфонсо Дурасо визнав, що уряд Мексики поки не досяг поставлених цілей в боротьбі з криміналом.

"Сьогодні ми робимо важливий крок до консолідації Національної гвардії, фундаментального інституту по боротьбі зі злочинністю в країні, - йдеться у твіті Дурасо 17 січня, присвяченому випуску нових кадрів Нацгвардії. - Їм належить складне випробування: настають важкі місяці, але вони готові боротися за відновлення країни".

Раніше ми повідомляли, в жовтні 2019 року біля курортного міста Пуерто-Пеньяско в штаті Сонора на південь від кордону Мексики з США знайдена братська могила. В ямі в пустелі Каліфорнійського затоки знайшли останки 42 чоловік.

Зазначається, що тіла виявили родичи зниклих людей, які організували групу Madres Buscadoras de Sonora.

«Відразу виявили 12 скелетів в одязі і одне тіло, що розкладається, в ямі в пустелі. На наступний день кількість загиблих зросла до 27, 26 жовтня встановили загальне число тіл — 42, - говориться в повідомленні організації.

Страшною знахідкою зайнялися криміналісти. Поки встановлено, що як мінімум двоє тіл належать жінкам.

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