Тварина народилася всього кілька днів тому в Раджастані, Індія, серйозно налякавши місцевих жителів

Місцеві впевнені, що козеня є явищем Господнім, тому почали йому поклонятися, про це повідомляє Politeka.net з посиланням на закордонні ЗМІ та соцмережі (щоб дивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, в Індії народилося козеня-мутант з лякаючою мордою. Воно нагадує чимось сумне людське обличчя. Козеня прославилося завдяки його господареві, який опублікував в інтернеті фото і відео.

Експерти припустили, що коза страждає від рідкісного вродженого дефекту, відомого як «циклопія». Цей дефект плутає гени, які відповідають за правильне і звичне нам створення лицьової симетрії у живих істот. Також за циклопію у козеняти деформувався череп.

В індуїзмі корову, мавпу, змію, слона і тигра вважають одним з п'яти найбільш святих тварин. Тим не менш, козли теж згадуються у святому індійському писанні, як важлива худобу.

В коментарях почалося бурхливе обговорення під відео з мутантом.

«Це виглядає досить химерно. Я хотів би нагодувати його яким-небудь салатом або сіном і погладити його. Те, що вони поклоняються цьому, смішно! Огидно», «Гидота!», «Це бідний козел», «Це нагадує мені «Вторгнення викрадачів тіл», коли бездомний і його собака змішалися», – написали в мережі.

Нагадаємо, що немовля без рота і з писком порося, який народився на світ в Азербайджані, перелякав весь світ. Новонароджена дівчинка не має людського обличчя, нормального рота, вух, а ніс схожий на рильце порося. Загальний фізичний стан дівчинки хороше. Легені і серце функціонують нормально.

Головний гінеколог країни Севиндж Мамедова розповіла, що така рідкісна аномалія - але зустрічається. В Азербайджані вже народжувалися діти-циклопи, діти без мозку, з деформацією голови і так далі. За допомогою УЗД можна виявити їх на третьому місяці вагітності і призначити аборт.

Нагадаємо, рідкісна хвороба перетворила життя дівчини в повну темряву

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