Животное родилось всего несколько дней назад в Раджастане, Индия, серьезно напугав местных жителей

Местные уверены, что козленок является явлением Господним, поэтому начали ему поклонятся, об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на зарубежные СМИ и соцсети (чтобы смотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, в Индии родился козленок-мутант с пугающей мордой. Она напоминает чем-то грустное человеческое лицо. Козленок прославился благодаря его хозяину, который опубликовал в интернете его фото и видео.

Эксперты предположили, что коза страдает от редкого врожденного дефекта, известного как «циклопия». Этот дефект путает гены, которые отвечают за правильное и привычное нам создание лицевой симметрии у живых существ. Также из-за циклопии у козленка деформировался череп.

В индуизме корову, обезьяну, змею, слона и тигра считают одним из пяти самых святых животных. Тем не менее, козлы тоже упоминаются в священном индийском писании, как важный скот.

В комментариях началось бурное обсуждение под видео с мутантом.

«Это выглядит довольно причудливо. Я хотел бы накормить его каким-нибудь салатом или сеном и погладить его. То, что они поклоняются этому, смешно! Отвратительно», «Мерзость!», «Это бедный козел», «Это напоминает мне «Вторжение похитителей тел», когда бездомный и его собака смешались», – написали в сети.

Напомним, что младенец без рта и с рыльцем поросенка, который родился на свет в Азербайджане, перепугал весь мир. Новорожденная девочка не имеет человеческого лица, нормального рта, ушей, а нос похож на рыльце поросенка. Общее физическое состояние девочки хорошее. Легкие и сердце функционируют нормально.

Главный гинеколог страны Севиндж Мамедова рассказала, что такая аномалия редкая - но встречается. В Азербайджане рождались уже дети-циклопы, дети без мозга, с деформацией головы и так далее. При помощи УЗИ можно обнаружить их на третьем месяце беременности и назначить аборт.

Напомним, редкая болезнь превратила жизнь девушки в кромешную тьму

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